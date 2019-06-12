Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за следующий бой

Британский боксер Тайсон Фьюри заработает более 11 миллионов евро за предстоящий поединок против немецкого боксера Тома Шварца. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно контракту с американской промоутерской компанией Top Rank Boxing и телекомпанией ESPN, Фьюри заработает больше 80 миллионов евро в случае успешных выступлений. Соглашение рассчитано на 30 месяцев. Британец подчеркнул, что не собирается недооценивать менее известного Шварца и не допустит ошибку соотечественника Энтони Джошуа, который проиграл американцу Энди Руису-младшему.

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«Если тебе платят такие деньги, с мотивацией проблем не возникает, — отметил Фьюри. — Недооценки соперника не будет».

О поединке со Шварцем стало известно в марте. Бой пройдет в Лас-Вегасе 15 июня. Для Фьюри выступление станет дебютом в США.

Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера. Бой закончился ничьей. Таким образом американец сохранил пояс чемпиона по версии WBC.

24-летний Шварц ни разу в карьере не уступил, одержав 24 победы. В рейтинге WBO немецкий боксер занимает вторую строчку.

Фьюри также является непобежденным боксером. В активе англичанина 27 успешных боев.

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