Стал известен гонорар Тайсона Фьюри за следующий бой

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Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри заработает более 11 миллионов евро за предстоящий поединок против немецкого боксера Тома Шварца. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно контракту с американской промоутерской компанией Top Rank Boxing и телекомпанией ESPN, Фьюри заработает больше 80 миллионов евро в случае успешных выступлений. Соглашение рассчитано на 30 месяцев. Британец подчеркнул, что не собирается недооценивать менее известного Шварца и не допустит ошибку соотечественника Энтони Джошуа, который проиграл американцу Энди Руису-младшему.

«Если тебе платят такие деньги, с мотивацией проблем не возникает, — отметил Фьюри. — Недооценки соперника не будет».

О поединке со Шварцем стало известно в марте. Бой пройдет в Лас-Вегасе 15 июня. Для Фьюри выступление станет дебютом в США.

Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера. Бой закончился ничьей. Таким образом американец сохранил пояс чемпиона по версии WBC.

24-летний Шварц ни разу в карьере не уступил, одержав 24 победы. В рейтинге WBO немецкий боксер занимает вторую строчку.

Фьюри также является непобежденным боксером. В активе англичанина 27 успешных боев.

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