Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

Астрономы Колорадского университета в Боулдере пришли к выводу, что Солнце в ближайшие сто лет может породить супервспышку — выброс энергии в тысячи раз мощнее обычных вспышек. Подобные события регистрировались у молодых звезд, и поначалу считалось, что в Солнечной системе они невозможны. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали данные, полученные космическими телескопами Kepler и Gaia, а также наземной обсерваторией Apache Point в Нью-Мексико. Они нашли 43 звезды, аналогичные Солнцу, которые производили супервспышки. У молодых звезд выбросы энергии происходят каждую неделю, у более старых — раз в несколько тысяч лет. Однако пока нет более точной информации о силе потенциальной вспышки и ее влиянии на Землю.

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

Ранее, 17 октября 2017 года, сообщалось об исследовании ученых Гарвардского университета, которые предположили, что вскоре должна произойти мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета.

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