Семь человек задохнулись насмерть при чистке канализации

В индийском штате Гуджарат семь человек погибли во время чистки канализации, передает «Би-Би-Си».

Инцидент произошел в отеле «Даршсан», расположенном в селении Фартикуи. Чистку проводил один из местных рабочих. После его длительного отсутствия трое ассенизаторов и трое сотрудников отеля решили спуститься в септик, чтобы найти пропавшего. В результате все шестеро насмерть отравились токсичным газом. Их тела и тело первого рабочего были обнаружены местными аварийными службами спустя три часа.

Владелец отеля задержан, ему предъявлены обвинения по уголовному делу.

Сообщается, что в течение десяти лет в Индии таким образом погибли 1,8 тысячи ассенизаторов.

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