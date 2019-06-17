Единая информплощадка для абитуриентов заработала в Подмосковье

Единая информационная площадка для абитуриентов заработала в Подмосковье, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 июня.

«В Московской области запустился новый информационный ресурс "Учись и работай в Подмосковье". Это площадка для всех желающих продолжить свое образование в одном из средне-специальных или высших учреждений региона», — рассказала она.

Министр уточнила, что на портале собрана информация обо всех региональных колледжах и вузах. Забралова также напомнила, что в этом году выпускники могут рассчитывать на почти четыре тысячи бюджетных мест.

«Совсем скоро в регионе стартует приемная кампания», — напомнила она.

В декабре прошлого года губернатор Андрей Воробьев анонсировал модернизацию колледжей на территории области. В частности, по его словам, планируется развивать взаимодействие учебных заведений с флагманскими компаниями.