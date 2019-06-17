Названы самые привлекательные регионы для семейной жизни

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей с детьми, составленном РИА Новости.

Авторы подсчитали остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми и с одним ребенком после минимально необходимых расходов по состоянию на 2018 год. В Ямало-Ненецком автономном округе он равен 128 519 рублям для семей с двумя детьми и 144 334 рублям — с одним ребенком. При расчетах авторы использовали данные Росстата.

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На втором месте Чукотский автономный округ: 107 816 рублей для семьи с двумя детьми и 130 388 рублей — с одним ребенком. На третьем месте оказалась Москва: 102 397 рублей для семьи с двумя детьми и 116 374 рублей — с одним ребенком.

Также в первую пятерку вошли Магаданская (94 735 и 114 325 рублей соответственно) и Сахалинская (92 162 и 106 788 рублей) области. Санкт-Петербург занял восьмое место — 74 930 и 85 649 рублей.

На последнем, 85-м месте среди российских регионов оказалась Кабардино-Балкария с остатками в 6010 и 17 525 рублей для семей с двумя детьми и одним ребенком соответственно. Выше нее расположились Ивановская (9836 и 19 789 рублей) и Псковская (9884 и 20 306 рублей) области.

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