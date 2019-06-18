Женщина выиграла 100 тысяч долларов благодаря суеверной подруге

Совет подруги принес любительнице лотерей из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, крупный выигрыш. Об этом сообщает UPI.

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Кейтлин Поплин (Katelyn Poplin) утверждает, что обычно покупает билеты моментальной лотереи, которые стоят один или два доллара. На этот раз она выбрала трехдолларовый билет, потому что подруга заметила на нем любимое число.

Вернувшись в машину с покупками, женщина стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей). «Я сказала подруге посмотреть, чтобы убедиться, что не чокнулась и все сделала верно, — рассказала она. — Та говорит: "Ага, выигрыш есть!"»

По словам Поплин, удача улыбнулась ей очень вовремя. Всего за неделю до покупки лотерейного билета она попала в аварию и разбила автомобиль. Выигрыш поможет решить эту проблему.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина сорвал джекпот в сотни миллионов долларов, вписав в лотерейный билет числа из печенья с предсказаниями. Они принесли ему рекордный для штата выигрыш в 344,6 миллиона долларов (22,4 миллиарда рублей).

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