В Москве выступит Майлз Кейн

В Москве выступит британский музыкант Майлз Кейн. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 19 июня. Он пройдет на столичной площадке «Главклуб Green Concert».

Кейн известен как один из участников проекта The Last Shadow Puppets. Кроме того, он выступал в составе групп The Rascals, The Little Flames и принимал участие в деятельности Arctic Monkeys.

Дебютный сольный альбом артиста Colour Of The Trap вышел в 2011 году и получил золотой статус в Великобритании. В прошлом году Кейн выпустил третью пластинку Coup De Grace, в записи которой принимали участие Лана Дель Рей и Jamie T. Музыкант признался, что работал над этим релизом в течение пяти лет.

