75-летняя бабушка с ружьем поймала преступника

75-летняя Марсия Блэк из американского штата Алабама задержала разыскиваемого преступника и сдала его полиции, когда он подошел к ее дому и попросил воспользоваться телефоном, сообщает Fox News.

По информации издания, мужчина по имени Кэмерон Пауэрс попал в аварию на угнанной машине рядом с домом миссис Блэк. Он попытался войти в дом и попросил ее дать ему воспользоваться телефоном, но женщина заподозрила неладное.

Она направила на него ружье и потребовала остановиться. Когда это не помогло, она выстрелила в воздух и заставила преступника встать на колени. «Я не собиралась его убивать. Я просто хотела, чтобы он думал, что я в него выстрелю», — сказала она журналистам.

Пока Блэк держала Пауэрса на прицеле, ее 15-летняя внучка, в тот момент тоже находившаяся в доме, позвонила в полицию. Когда полицейские явились, злоумышленник попытался сбежать, но сразу же был пойман. Сообщается, что его разыскивали за угон автомобиля.

Алабама — один из южных штатов США. Его законы позволяют открыто носить огнестрельное оружие с 18-летнего возраста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!