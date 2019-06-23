Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста

Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева. Об этом сообщает People.

Спортсмены поженились на юге Франции. На церемонии присутствовали 95 человек.

Дэвис и Андреев объявили о помолвке еще в 2017 году. Пара уже девять лет состоит в отношениях.

Дэвис является трехкратной призеркой Олимпийских игр. Американка выступала в паре с Чарли Уайтом. На Олимпиаде в Сочи они завоевали золотые медали. Сезон-2013/2014 стал для пары последним в любительском спорте.

Андреев известен по выступлениям как в одиночном катании, так и в танцах на льду. Как фигурист-одиночник он представлял Канаду. После смены дисциплины Андреев вместе с Яной Хохловой выступал за Россию. Он получил травму ноги в 2011 году и позднее объявил об уходе из спорта.

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