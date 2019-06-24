Россиянин напал на односельчан с ножом

Житель одной из башкирских деревень смертельно ранил ножом трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Сообщение о неадекватном поведении жителя одной из отдаленных деревень поступило в полицию Кармаскалинского района. На месте происшествия были обнаружены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также соседи 1940 и 1943 годов рождения.

По информации полицейских, в результате нападения пострадали еще два человека. Сам нападавший скончался при оказании медицинской помощи.

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