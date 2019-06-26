В Москве пройдет шоукейс британской онлайн-станции NTS

В рамках Года музыки Великобритании и России в Москве впервые пройдет шоукейс онлайн-станции NTS. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие, которое станет частью серии вечеринок Selector Live, организуют 13 июля во дворе «Стрелки». Оно будет состоять из живых выступлений и диджей-сетов британских резидентов станции, а также российских артистов, отобранных кураторами «Стрелки» и NTS.

На вечеринке выступят артистка из Лондона Беатрис Диллон, даб-техно-дуэт Space Afrika, а также продюсер и совладелец рекорд-шопа Ruf Dug. Российскими участниками шоукейса станут Vlad Dobrovolski, Ol & Low808, Lisa Smirnova и Mårble.

Мероприятие начнется в 19:00. Перед посещением необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.