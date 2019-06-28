Устроивший массовый расстрел россиянин покончил с собой

Объявленный в розыск за убийство двух человек 37-летний житель Белгородской области найден мертвым в соседнем регионе — Воронежской области. Об этом в пятницу, 28 июня, «Ленте.ру» сообщила Екатерина Попова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, вечером 26 июня 37-летний житель Алексеевского района, вооружившись огнестрельным оружием, пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице. Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, смертельно ранив пенсионерку и ее 10-летнего внука», — рассказала Екатерина Попова.

По ее словам, стрелок также ранил саму 34-летнюю сожительницу и находившегося с ней 33-летнего мужчину, нынешнего гражданского мужа потерпевшей. Убийцу объявили в розыск, но вечером 27 июня он был обнаружен мертвым. Все четверо потерпевших были госпитализированы; мальчик и пенсионерка скончались в реанимации, для жизни женщины и мужчины в настоящее время угрозы нет, но они остаются в больнице.

По данным регионального управления СКР, тело стрелка с огнестрельным ранением было обнаружено около поселка Каменка Воронежской области, в 84 километрах от места совершенного им расстрела. Оружие, из которого было совершено преступление, находилось рядом с телом. Мотивы преступления предстоит установить в ходе следствия.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сразу после преступления мужчина на своей машине выехал из района, его маршрут удалось проследить по камерам видеонаблюдения. Автомобиль был обнаружен на одной из второстепенных дорог. По предварительным данным, убийство было совершено из личного охотничьего оружия, приобретенного на законных основаниях.

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