Боливия запросила помощи из-за неизвестного смертельного вируса

В Боливии пытаются распознать неизвестный смертельный вирус, которым заразились несколько человек. Об этом сообщает La Razon.

Как рассказала министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо, к настоящему времени от заболевания скончался один человек — врач, работавший в провинции Каранави. Именно его в настоящее время предлагают считать нулевым пациентом.

Отмечается, что от него заразились и два других врача: гастроэнтеролог Густаво Видалес (Gustavo Vidales) и терапевт Марко Ортиз (Marco Ortiz). Они непосредственно контактировали с пациентами и в настоящее время находятся в реанимации. Прогнозы по их состоянию положительные, передает Los Tiempos.

Также под наблюдением врачей находятся еще три человека, общавшиеся с заболевшими врачами. Отмечается, что у одного из них имеются признаки заболевания. Монтаньо пояснила, что в случае с врачами уже были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.

Власти запросили кооперацию по текущему случаю у Панамериканской организации здравоохранения. Три иностранных эксперта направились в боливийскую столицу Ла-Пас для помощи. Один из специалистов — из Бразилии, двое других из американской Атланты. Отмечается, что персонал работает в условиях максимального, четвертого уровня биологической опасности.

Монтаньо заверила население, что ситуация находится под контролем, и попросила жителей не паниковать. По ее словам, новые результаты тестов от боливийских лабораторий появятся в ближайшее время, а через 14 дней станут доступны и данные из Атланты, куда также направят образцы.

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