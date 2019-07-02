Россиянин упал в мазутную реку и выжил

В Воронежской области мужчина упал в мазутную реку и чудом остался жив. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

По предварительным данным, житель города Павловск работал в местной дорожной организации. Как мужчина попал в реку с отходами и кто ему помог выбраться, не сообщается. Его госпитализировали в отделение хирургии Павловской районной больницы. По словам пациентов, мужчине делают капельницы, он пошел на поправку и уже самостоятельно ходит в столовую.

Мазутная (битумная) река образовалась в Павловске в прошлом году после закрытия асфальтобетонного завода. Тогда рабочие засыпали отходами оставшийся на предприятии битум, в результате чего вдоль трассы М-4 «Дон» возник целый поток из отходов производства. «Река течет в Красный Яр, принадлежащий Павловскому мехлесхозу, образуя по пути целые озера из битума», — отмечают «Вести Воронеж».

Местные жители неоднократно жаловались на мазутную реку в администрацию, однако так и не добились ее устранения.

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