Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Девочка попала в больницу в конце мая с жалобами на тошноту, затрудненное дыхание, боли в области груди и высокую температуру. Обследование выявило, что пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита.

Китаянку поместили в отделение интенсивной терапии и сделали экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — экстренное насыщение крови кислородом. Оборудование, используемое для ЭКМО, шесть дней обеспечивало временную поддержку жизни пациентки. Докторам не удавалось запустить ее сердце, и состояние больной стремительно ухудшалось.

В больницу пригласили опытных специалистов по пересадке сердца. Медики заключили, что только донорский орган может спасти девочке жизнь. 3 июня доктора нашли донора, им стал мальчик из города Тяньцзинь.

В течение трех часов орган транспортировали в медицинский центр, где лежала юная китаянка. Двухчасовая операция прошла успешно. На данный момент пациентка находится в стабильном состоянии и постепенно восстанавливается.

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