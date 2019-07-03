От новостных агрегаторов потребовали указывать запрещенные в России организации

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который обязывает новостные агрегаторы указывать, что упоминаемые в материалах организации или группировки запрещены на территории России. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — курултай Республики Башкортостан и депутат «Единой России» Павел Качкаев. Проект подразумевает внесение изменений в статьи 3.5 и 13.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. В нем указывается, что новостные агрегаторы должны наравне со СМИ маркировать организации из перечня террористических или экстремистских.

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В пояснительной записке указано, что «владельцы новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов» в настоящее время не имеют таких обязательств на законодательном уровне. Авторы считают, что подобная мера необходима для борьбы с «террористическими и иными экстремистскими проявлениями» и «устранения потенциальных предпосылок их формирования».

За нарушение предложено ввести административную ответственность по аналогии со СМИ: на граждан налагать штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — 40-50 тысяч рублей.

С января 2017 года в силу вступил закон, регулирующий работу новостных агрегаторов. Согласно закону, крупные новостные интернет-агрегаторы были приравнены к СМИ. Такие сервисы с миллионом пользователей в сутки обязаны проверять достоверность публикуемой информации и удалять недостоверные данные по требованию Роскомнадзора.

Также агрегаторы теперь обязаны хранить распространяемую ими информацию, сведения об источнике ее получения и сроках распространения в течение полугода. Ко всем этим данным у Роскомнадзора также должен быть доступ.

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