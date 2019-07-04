Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020

В Москве прошло заседание Организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, посвященное подготовке и проведению Российского инвестиционного форума. На встрече были утверждены даты проведения мероприятия. Об этом говорится в сообщении Фонда «Росконгресс».

По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года. Форум состоится в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи, сообщил Козак.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков отметил, что Российский инвестиционный форум является эффективной площадкой для привлечения инвестиций в российские регионы: «Это значимое деловое мероприятие, площадка для диалога представителей бизнеса и власти российских регионов с участием международных экспертов мирового значения. В прошлом году форум посетило более 8000 делегатов, включая представителей 65 иностранных государств. Рост количества участников составил 30 процентов по сравнению с 2018 годом», — сообщил он. Форум, по словам Кобякова, дает возможность регионам продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, найти оптимальные пути сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами».

В настоящее время на портале Информационно-аналитической системы Росконгресс опубликовано 15 экспертных заключений по итогам ключевых дискуссий деловой программы Российского инвестиционного форума – 2019.