Профсоюз Шереметьево запустил сомнительный опрос о климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) предложил пилотам «Аэрофлота» анонимно ответить на вопросы о наличии в авиакомпании так называемой карательной среды. Об этом сообщают «Известия».

При этом организованный профсоюзом опрос размещен в открытом доступе, и чтобы ответить на вопросы, пользователю не нужно не только зарегистрироваться на сайте или подтвердить факт своей работы в авиакомпании, но даже указать свое имя.

Таким образом, поучаствовать в этом опросе может абсолютно любой желающий, что ставит под сомнение результаты так называемого исследования – в условиях анонимного голосования «накрутить» проценты не составит труда.

«Карательной средой» в профсоюзе называют попытку давления «неудобными рейсами, переносами отпусков», незаслуженным лишением надбавки за качество и необоснованным отказом в карьерном росте.

Результаты опроса будут подведены после 3 августа, но уже сейчас лидирует ответ «иногда» (50,9 процента). Далее идут варианты ответов «постоянно» (24 процента) и «никогда» (25,1 процента). Однако проверить подлинность подобного анонимного голосования крайне сложно, а «накрутить» голоса — вполне реально.

Эти выводы хорошо иллюстрирует предыдущий случай — с опубликованной профсоюзом в 2017 году петицией, содержавшей требования о повышении зарплаты пилотам и инженерам. Она была размещена на сайте организации также в открытом доступе, документ подписало около двух тысяч человек.

Однако позже пилоты «Аэрофлота» обнаружили, что под петицией стоят их поддельные подписи, а некоторые из отмеченных под документом пилотов даже не являлись членами ШПЛС.

В профсоюзе на это заявили, что «сайт открыт для любого пользователя» и организация не отвечает за подписавшихся, фактически признав тем самым, что петицию могли подписать совершенно посторонние люди.

Аналогичная ситуация сложилась и с организованным профсоюзом в том же году пикетом у здания «Аэрофлота» с требованием повысить зарплаты. На пикет собралось не более 20 человек, и большинство из них были пенсионерами и не работали в «Аэрофлоте».

Ранее между «Аэрофлотом» и ШПЛС также случались конфликты. В частности, в 2013 году исполнительный директор профсоюза Алексей Шляпников, вице-президент Валерий Пимошенко и член ревизионной комиссии Сергей Кнышов были осуждены за вымогательство у руководства «Аэрофлота» взятки в размере 30 миллионов рублей. Эту сумму, по данным следствия, указанные лица требовали в обмен на обещания не устраивать провокаций против компании.

