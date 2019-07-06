На Аляске зафиксировали рекордную жару

В американском штате Аляска, часть которого находится за полярным кругом, зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом сообщает NBC News.

В четверг, 4 июля, в Анкоридже, самом большом городе штата, температура достигла 32 градусов по Цельсию при норме в 18-19 градусов по Цельсию в это время года. До этого рекордом считалась температура 29 градусов по Цельсию, зафиксированная в 1969 году.

Ожидается, что аномальная жара продержится еще неделю.

Ученые связывают потепление в Аляске с таянием арктических льдов и повышением температуры Северного Ледовитого океана.

Потепление сильно сказывается на жизни штата: на его территории начались лесные пожары. Правительство штата запретило продавать фейерверки, чтобы избежать новых возгораний.

По данным BBC News, в мае ученые заявили, что потепление в штате привело к смерти тысяч тупиков из-за голода. Рыба, которой питаются птицы, уплыла на север, так как температура воды поднялась.

В июне Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год станет аномально жарким. Ученые предупредили, что повышенная температура воздуха может привести к гибели нескольких тысяч человек.

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