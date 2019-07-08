Воробьев отметил необходимость благоустройства общественных зон

В Подмосковье востребована программа благоустройства общественных пространств, в том числе дворовых территорий, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 июля.

«Очевидно, что у нас высокая востребованность работы по рекреационным зонам, общественным пространствам. Нужно очень активно ее вести вместе с главами, обязательно советоваться с жителями», — сказал Воробьев на совещании с зампредами.

Он также поручил информировать горожан о том, какие именно дворы будут приводиться в порядок.

5 июля стало известно, что Подмосковье является одним из лидеров по количеству проектов, включенных в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Всего в список вошли 165 проектов из 60 субъектов.

Комплексное благоустройство региона инициировал губернатор Андрей Воробьев. Ранее он отметил эффективность соответствующих программ, отдельно выделив изменения в парках.