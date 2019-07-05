Подмосковные проекты по благоустройству включили в реестр лучших

Подмосковье является одним из лидеров по количеству проектов, включенных в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2018 года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 июля.

Реестр сформирован Министерством строительства и ЖКХ России. Всего в него вошли 165 проектов из 60 субъектов.

«Главная цель этой работы — сделать населенные пункты Подмосковья более комфортными, уютными и привлекательными для жизни», — отметил Пестов.

По его словам, с 2017 года было приведено в порядок более 300 общественных пространств. Почти 60 объектов планируется благоустроить в этом году, утончил он.

Пестов заверил, что при проведении мероприятий по благоустройству всегда учитывается мнение жителей, а готовую работу оценивают общественники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил благоустройство подмосковных парков. Он отметил, что программы по преображению городской среды будут продолжены.