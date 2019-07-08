Уставшая от побоев россиянка закопала мужа на заднем дворе

Следователи задержали жительницу Воронежской области, закопавшую в огороде собственного мужа. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Закопанный супруг пропал без вести в июне, об его исчезновении в полицию сообщила мать. Сотрудники пришли в дом пропавшего для выяснения обстоятельств, и его жена подтвердила, что тот ушел на улицу и не вернулся. Проверяя двор семейной пары, полицейские заметили свежую яму, засыпанную землей, стали раскапывать и обнаружили тело хозяина дома со связанными руками и ногами.

Женщина призналась в убийстве и рассказала, что связала спящего мужа, а затем задушила и ночью закопала во дворе. По данным источника «Ленты.ру», задержанная объяснила преступление тем, что устала от побоев супруга и его пристрастия к спиртному.

27 июня сообщалось, что в городе Покров Владимирской области 16-летнюю мать-одиночку и ее подругу убили после вечеринки в ночном клубе. По подозрению в совершении преступления задержали знакомого девушек: после конфликта в машине он отвез пассажирок в лес, задушил их и закопал.

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