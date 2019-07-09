Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике»

Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, специальная комиссия, возглавляемая главкомом ВМФ Николаем Евменовым, пока не пришла к выводам о причинах трагедии. Среди основных версий: возгорание в электрическом щитке, которое привело к взрыву, диверсия или «столкновение с внешним объектом», которое повлекло за собой попадание воды в аккумуляторную батарею. При этом собеседник издания отметил, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии аварии.

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По предварительным данным, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор. Возгорание произошло на глубоководной станции АС-31, а не на лодке-носителе. Точное количество людей на «Лошарике» в момент аварии не раскрывается, однако известно, что лодка могла вместить еще пятерых членов экипажа. «Данных о них нет и не будет с учетом секретности операции», — заявил собеседник издания.

Также стало известно, что подводники не воспользовались портативными дыхательными аппаратами (ПДА) и изолирующими противогазами, которые позволяют находиться в задымленном пространстве до 60 минут. В аварийных ситуациях инструкция предписывает морякам использовать такие аппараты в первую очередь. Вероятно, члены экипажа не успели воспользоваться средствами защиты из-за взрыва — кто-то сразу погиб, а кто-то потерял сознание и задохнулся, не успев надеть ПДА.

Материалы расследования комиссии относятся к гостайне, отмечает РБК. Доступа к ним нет даже у врио главы Мурманской области Андрея Чибиса.

1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков. Военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрыть подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых АС-31 «Лошарик».

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