Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик» могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.Такую версию произошедшего выдвигает «Фонтанка», ссылаясь на несколько структурно между собой не связанных источников.

По данным издания, к пожару привело короткое замыкание, после которого аккумулятор моментально разрядился, а после начался его тепловой разгон. После этого последовала серия взрывов, которую почувствовали на лодке-носителе.

После взрывов личный состав носовых отсеков погиб, выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Во избежание распространения огня глубоководный аппарат затопили. Как отметили источники, потушить литиевую батарею системами объемного химического тушения или водой невозможно, и ее можно только охладить.

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Как отмечает издание, упоминаний об установке литиевых аккумуляторов на подводные лодки с ядерным реактором в открытых источниках нет. Однако, по его данным, именно такую батарею установили на аппарат после ремонта в 2012 году.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, пожар и взрыв произошли в носовом отсеке, где находился аккумулятор. Однако специальная комиссия, возглавляемая главкомом ВМФ Николаем Евменовым, пока не пришла к выводам о причинах трагедии.

1 июля в Баренцевом море на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831, которая, согласно информации Минобороны, занималась проведением батиметрических измерений в российских территориальных водах, случился пожар. В результате инцидента погибли 14 моряков. Военные и чиновники, сославшись на секретность, отказались раскрыть подробности инцидента и конкретное содержание задач, решаемых АС-31 «Лошарик».

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