Рублю предрекли падение

Российская валюта может снизиться к доллару во втором полугодии 2019 года на фоне снижения сальдо счета текущих операций, сокращения притока нерезидентов в госдолг и вывоза капитала нефинансовым сектором. Об этом аналитики Райффайзен-банка пишут в своем Telegram-канале Focus Pocus.

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По их оценке, при сохранении цены на нефть марки Brent вблизи 64 долларов за баррель рубль в конце третьего или в четвертом квартале может ослабеть до 65 рублей за доллар и выше.

Согласно опубликованным Центробанком данным, сальдо счета текущих операций во втором квартале 2019 года было всего 12,1 миллиарда долларов (против 33,7 миллиарда долларов в первом квартале). Однако рубль не слабел из-за притока в госдолг нерезидентов, а также нефинансового сектора, который ввозил капитал на 9,4 миллиарда долларов.

«Во втором полугодии у рубля мало шансов остаться сильным», — отмечают аналитики. Сальдо составит всего 14,1 миллиарда долларов, чего недостаточно для покрытия покупок валюты ЦБ (около 30 миллиардов долларов). Кроме того, иссякнет приток нерезидентов в госдолг, а нефинансовый сектор, скорее всего, вновь станет вывозить капитал.

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