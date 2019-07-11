Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что его российский коллега Сергей Лавров в последние годы стал очень циничным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Громадське».

«С позиции его знаний и опыта — это человек, который очень много знает и прошел много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным», — сказал Климкин.

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По словам главы украинского МИД, в последние годы он встречался с Лавровым дважды. Обе встречи прошли в рамках «нормандского процесса». На переговорах обсуждались вопросы освобождения заключенных, доступ международных организаций в Крым и выборы в Донбассе. Украинская сторона предлагала провести голосование на неподконтрольных территориях под руководством миссии ООН или ОБСЕ. Российский министр выступил против, заявив, что таким образом Россия «потеряет контроль» над Донбассом, отметил Климкин.

В конце мая Климкин заявил, что Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки. По его словам, перед началом переговоров глава российского МИД вывел в отдельную комнату его, французского министра Лорана Фабиуса и главу немецкого дипломатического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера. Там Лавров заказал бутылку водки и предложил выпить перед обсуждением назначенной темы.

В марте 2016 года встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию двух министров, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета.

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