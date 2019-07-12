Россиянка сошла с ума на Бали, попинала полицейских и попала в психбольницу

Российскую туристку отправили в психиатрическую больницу на острове Бали из-за ненормального поведения на вилле. Об этом пишет местный портал Coconuts Bali.

Инцидент произошел в округе Бангли. Сообщается, что полиция нашла гражданку России Анну Иванову в неадекватном состоянии, однако точная причина вызова правоохранителей пока неизвестна. По мнению врачей клиники, она могла страдать депрессией из-за отсутствия денег.

Россиянка отказывалась говорить с полицейскими и не раскрывала им своего имени. Всю дорогу до больницы девушка вела себя буйно, пинала их и пыталась сопротивляться.

Было установлено, что туристка пребывает на Бали уже две недели. Когда состояние россиянки улучшится, ее передадут дипломатам и, вероятно, доставят домой.

В июне два пассажира устроили пьяный дебош на борту самолета перед его вылетом из Ростова-на-Дону в Москву. Россияне вели себя неадекватно, агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В результате они были сняты с рейса и занесены в черный список авиакомпании.

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