Полторы тысячи тонн мусора из США и Канады обнаружили в Камбодже

Инспекция Министерства охраны окружающей среды Камбоджи обнаружила в порту Сиануквилль более 1,6 тысячи тонн контрабандного мусора из США и Канады. Об этом сообщила газета Phnom Penh Post.

83 контейнера с пластиковыми отходами, не поддающимися переработке, прибыли в страну 16 июля. Их ввезли незаконно под видом сырья для переработки. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кто ответственен за контрабанду.

«Власти продолжат жестко действовать против контрабандистов и ни за что не позволят таким пластиковым отходам остаться в Камбодже. Камбоджа не помойка», — заявил пресс-секретарь министерства Нет Пхеактра.

Он подчеркнул, что в данный момент решается, когда именно мусор отправят туда, откуда он прибыл. Компанию-импортера, по его словам, ожидает штраф.

Ранее с похожей проблемой сталкивались и другие страны Азии. 29 мая сообщалось, что Малайзия отправит обратно 450 тонн мусора, полученного от европейских и азиатских стран.

До этого по поводу пластиковых отходов конфликтовали Канада и Филиппины: в 2013-2014 годах 69 контейнеров с канадским мусором нелегально оказались на территории азиатского государства. Президент Родриго Дутерте, возмущенный тем, что его страну «превращают в свалку», отозвал посла из Канады. После этого канадские власти согласились принять мусор обратно.

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