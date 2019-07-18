К Зурабу Церетели подали многомиллионный иск

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск к скульптору Зурабу Церетели о взыскании 55,12 миллиона рублей. Карточка дела размещена в электронной картотеке на сайте суда.

Иск подан 15 июля столичным департаментом имущества и на 18 июля не принят к производству. Рассматривать его будет судья Кристина Хабарова, входящая, согласно информации на сайте суда, в пятый судебный состав, который занимается экономическими спорами по гражданским правоотношениям. В эту категорию входят судебные споры вокруг приватизации, прав собственности и аренды.

Это не первый случай претензий города к Зурабу Церетели. В ноябре 2018-го скульптор был оштрафован за самострой: Замоскворецкий суд столицы постановил взыскать с него средства, потраченные городом на устранение незаконной перестройки Церетели особняка Платона Зубова в Волковом переулке.

В 2015 году с Церетели судилась префектура Западного округа Москвы, требуя снести принадлежавшие скульптору торговые точки в районе Киевского вокзала. По этому иску с Церетели взыскали около полумиллиона рублей.

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