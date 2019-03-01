В России открестились от 68-метровой статуи Христа

Епархия Владивостока опровергла инициативу о строительстве 68-метровой статуи Иисуса Христа. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник в епархии.

Информация о планах на возведение монумента появилась на сайте духовно-православного центра Вятского посада. Памятник планировалось поставить на вершине Крестовой сопки. Авторы проекта отмечали, что скульптура во Владивостоке будет на 30 метров выше известной достопримечательности в Рио-де-Жанейро и станет «крестным знамением» для прибывающих в Россию кораблей. Рядом планировалось построить храм на 100 прихожан.

Авторы инициативы также отмечали, что их идею уже обсудили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель Вятского посада Геннадий Цурков и вице-президент инвестиционной компании «Система» Али Узденов.

Вскоре публикация на сайте Вятского посада была удалена.

Как сообщили изданию во Владивостокской епархии, они не слышали о подобной инициативе. В пресс-службе городской администрации изданию также сообщили, что такой проект не обсуждался.

В 2017 году президент Российской академии художеств Зураб Церетели заявлял, что он изготовил 33-метровую статую Христа. Монумент планировалось возвести в одном из городов России в 2018 году.

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