В Парке Горького пройдет специальный показ фильма «Невидимые»

В Парке Горького состоится специальный показ фильма «Невидимые» режиссера Луиса-Жюльена Пети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сеанс в летнем кинотеатре «Пионер» пройдет 24 июля в рамках фестиваля «Французские каникулы». На мероприятии организуют сбор средств на развитие социального приюта для женщин. оказавшихся в сложной ситуации, «Божьи коровки». Показ состоится при участии фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела».

«Фильм "Невидимые" поднимает очень непростую тему о женщинах, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах без постоянного места жительства. И режиссеру удалось рассказать о ней честно и без прикрас — и даже с элементами юмора, чтобы за проблемами зрители увидели именно человеческие истории, судьбы героинь фильма. Это фильм о людях и человечности, о том как, помогая другим сохранить человеческое достоинство, ты сохраняешь его прежде всего в себе», — рассказала атташе по кино Посольства Франции и Французского института в России Мари Ваше.

Фестиваль «Французские каникулы» организован посольством Франции, Французским институтом и кинотеатром «Пионер». Показы проходят в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького. Фестиваль продлится до 1 августа.

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