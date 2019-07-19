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Найден потопленный нацистами корабль у берегов США

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Военно-морские силы (ВМС) США обнаружили последний американский корабль, потопленный Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

Долгое время считалось, что причиной затопления корабля USS Eagle PE-56 был взрыв котла. Однако в 2001 году ВМС США установили, что на самом деле его уничтожила подлодка U-853 нацистской Германии. Местонахождение корабля оставалось неизвестным до 2018 года.

Тогда специалист по подводным поискам Гарри Козак рассказал, что сонар обнаружил объект на глубине 90 метров, а дайвер Райан Кинг подтвердил, что это корабль. Дальнейшие исследования его команды позволили обнаружить на нем глубинные бомбы и взрывчатку.

Кроме того, подводные съемки подтверждают, что в результате взрыва Eagle PE-56 был разделен на две части, но при этом видно, что судовые котлы не повреждены. Исследования дайверов должны стать убедительным доказательством того, что корабль действительно был уничтожен немецкой подводной лодкой. Сама субмарина была уничтожена позднее, в мае 1945-го.

USS Eagle PE-56 затонул 23 апреля 1945 года во время учений бомбардировщиков ВМС США у побережья штата Мэн, развалившись на две части. Из 62 человек команды были спасены только 13.

17 марта ВМС Филиппин вывели из своего состава фрегат американской постройки PS-11 Rajah Humabon. Он активно использовался флотом США во время Второй мировой войны для сопровождения трансатлантических конвоев. Во время одного из таких переходов 6 мая 1945-го корабль поучаствовал в потоплении немецкой подлодки U-853, уничтожившей Eagle PE-56, в 16 километрах от побережья штата Род-Айленд. Фрегат был передан Филиппинам в 1976 году как американская военная помощь.

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