Предсказан интерес туристов к старой квартире Путина

Туристы из России должны полюбить экскурсии по «путинским местам» в немецком Дрездене, уверен управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Аманна, интерес россиян будет связан с тем, что Владимир Путин — президент их страны. В то же время других европейских туристов, в первую очередь, привлечет искусство и архитектура города. «Таким образом, подобные маршруты подходят лишь определенным туристам», — заключил Аманн.

Отмечается, что сейчас в помещениях, где работали офицеры КГБ, расположены офисы. В трехкомнатной квартире семьи Путиных проживает семья Беккер, у которой тоже двое детей. Более того, по словам Аманна, в архиве Дрездена может храниться и удостоверение Штази, якобы выписанное на имя Владимира Путина.

В декабре 2018 года немецкая газета Bild писала, что в архивах министерства госбезопасности бывшей ГДР нашли удостоверение на имя президента России. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал Службе внешней разведки вопрос о том, было ли у Путина удостоверение сотрудника Штази. Он не исключил обмена документами между КГБ и Штази, поскольку они были партнерскими разведслужбами двух стран.

Служба внешней разведки никак не прокомментировала эти данные.

В июле сообщалось, что власти Дрездена, где с 1985 по 1990 год работал Владимир Путин, сожалеют, что российский лидер теперь редко к ним приезжает. По словам Аманна, несколько лет назад Путин приезжал в Дрезден и во время своего визита посещал Дрезденскую оперу. «Я думаю, что он время от времени приезжает в Дрезден, поскольку имеет сильную связь с городом. Но это бывает нечасто, к сожалению», — посетовал он.

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