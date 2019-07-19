РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха

Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла. Об этом заявил пресс-секретарь иерарха Александр Волков, передает Telegram-канал Baza.

По его словам, церковь не причастна к инциденту, поскольку такие решения принимают местные правоохранительные органы. «Часто бывает, что просто переусердствуют. Такие ситуации, в особенности к скорой помощи, недопустимы. Мы завтра ждем ответ и, если подтвердится, без реакции, конечно, не оставим», — сказал он.

18 июля в Сергиевом Посаде сотрудники ГИБДД перекрыли на 20 минут ряд улиц, по которым должен был проехать патриарх. В результате из 17 машин единственной в городе подстанции 14 оказались заперты на парковке медицинского учреждения.

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