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Сирийские боевики сняли на видео уничтожение советской САУ

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Боевики из джихадистской протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» сняли видео, на котором с помощью противотанковой ракеты уничтожают самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» правительственной Сирийской арабской армии (САА). Ролик опубликовал Telegram-канал WarJournal.

На кадрах видно, как снаряд попадает в САУ, после чего машину охватывает пламя. Исламисты выкрикивают «Аллаху акбар!» и комментируют происходящее. В их речи дважды слышно название установки. Как сообщает канал, атака произошла и была снята на севере сирийской провинции Хама.

2С1 — самоходная гаубица, серийное производство которой в Советском Союзе началось в 1970 году и закончилось в 1991-м. Орудие применялось в Афганской войне, в конфликтах на постсоветском пространстве и в Югославии. Сейчас активнее всего их применяют на Ближнем Востоке. Модернизированная в 2003 году версия эксплуатируется в Вооруженных силах России.

19 июля сообщалось, что джихадисты из «Джейш аль-Изза» атаковали российские и сирийские войска в городе Мухрада, основная часть населения которого — православные христиане.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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