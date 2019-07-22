Обезьяны стали смотреться в зеркало как люди и отобрали его

Обезьянки из тайского зоопарка впервые получили зеркало и начали смотреться в него как люди. Об этом пишет Daily Mail.

Турист из рук показывал свое зеркало семье обезьянок, состоящей из мамы с несколькими детенышами. Животные настолько увлеклись собственными отражениями, что не заметили приближение доминирующей обезьяны сзади, а потом резко разбежались от него. Тот отобрал зеркало у человека, чтобы воспользоваться им, и не вернул.

Посетитель зоопарка рассказал, что обезьяны чуть не отобрали и его очки для чтения. Подобное произошло с двумя другими туристами.

Ранее 15 июля посетители Пекинского зоопарка закидали большую панду камнями в попытках заставить ее двигаться. Очевидец сняла их на видео и выложила его в социальной сети Weibo. Администрация зоопарка утверждает, что панда не пострадала.

Обезьяны ― одни из немногих животных, кто узнает себя в зеркале наравне с людьми, дельфинами, сороками и слонами. Эта способность считается показателем развитого интеллекта и используется в научных исследованиях с момента открытия в 1970 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!