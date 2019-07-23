На фестивале Fields выступят HP и Powell

На пятом фестивале изобретательной музыки Fields выступят HP и Powell. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Масштабное городское мероприятие пройдет на трех сценах, где можно будет услышать музыкантов из восьми стран. Одним из важных блоков программы станет шоукейс лондонского независимого лейбла Diagonal Records во главе с его создателем Оскаром Пауэллом, который пройдет в рамках Года музыки Великобритании и России.

Отмечается, что на мероприятии артист выступит дважды. Он отыграет сольный диджей-сет, а также появится в качестве участника проекта HP. Дуэт, в состав которого входят сам Пауэлл и нойз-концептуалист Рассел Хасуэлл, зародился не так давно, в связи с чем на фестивале Fields состоится одно из премьерных шоу.

Мероприятие пройдет 10 и 11 августа в арт-пространстве Mutabor. Билеты можно приобрести на сайте.

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