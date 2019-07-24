Россияне раскрасили свои дома в яркие цвета

Власти города Тында в рамках акции «Разноцветный город» предложили жителям раскрасить свои дома в яркие цвета. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

В ведомстве отметили, что управляющие компании предоставили жителям 25 банок краски, а также другие необходимые материалы. Участники акции раскрасили в яркие цвета лестничные перила, лавочки, клумбы и заборы на придомовых территориях. В покраске участвуют как молодые люди, так и пенсионеры.

Самыми активными стали жители микрорайона «Новый Таежный», где уже раскрасили несколько десятков домов. Организаторы акции пока не планируют ее прекращать из-за повышенного интереса со стороны населения.

В 2006 году в подмосковном Раменском раскрасили несколько недавно построенных высотных домов. На их фасадах разместили огромные панно, на которых изобразили бабочек, деревья, солнце и другие оптимистичные рисунки. Благодаря картинкам Раменское заняло второе место в областном конкурсе по благоустройству.

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