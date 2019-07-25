Садальский порассуждал о ненужности россиян

Актер Станислав Садальский посоветовал россиянам осознать, что они никому не нужны. Об этом он написал в своем Instagram.

«Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье», — порассуждал артист. Садальский призвал своих подписчиков никогда никого не слушать и иметь свои мысли и идеи, при этом он добавил к записи хештэги #следуйзамной и #мудрыемысли.

24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ненужности русских и белорусов миру. «Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история», — сказал он.

В ноябре 2018 года в ходе круглого стола с участием школьников города Кировграда глава департамента молодежной политики Ольга Глацких в течение нескольких минут объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — отметила чиновница и попросила школьников запомнить это и рассказать своим друзьям.

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