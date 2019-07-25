Снятое мужем «эротическое видео» покорило женщин

Пользователь Reddit под ником tftrav поделился с сообществом видео, которое он отправил своей жене. Многие юзеры высоко оценили ролик, за 11 часов пост набрал более 95 тысяч голосов.

Мужчина отметил, что супруга была в поездке. Перед отъездом он написал ей, что пришлет «эротическое видео». Вопреки ожиданиям, ролик начинался с показа беспорядка на кухне. Но вскоре мужчина появляется на экране и начинается самая «эротичная» часть ролика — он делает уборку комнаты.

Под видео оставили более трех тысяч восторженных комментариев. Многие юзеры признали, что это и правда эротично. Пользовательница maellie27 отметила, что ее особо поразило знание местоположения всех нужных вещей героем ролика. «Я могу смотреть это снова и снова!» — добавила она. Юзер Theboozehoundbitch написала, что хотела бы получить такое же сексуальное видео от своего мужа.

Ранее в июле россиянин сымитировал жесткое задержание спецназом, чтобы сделать своей девушке предложение. Видео разошлось в Twitter и стало популярно за рубежом.

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