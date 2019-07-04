Жена раскрыла побег мужа-тракториста к трансгендеру с помощью соцсетей

Житель Индии по имени Суреш (Suresh) нашелся спустя три года после исчезновения из семьи благодаря соцсети TikTok. Об этом пишет New Indian Express.

Жена Суреша — Джайапрадха (Jayapradha) — узнала супруга, когда один из ее родственников показал ей видео из приложения. Женщина тут же обратилась в полицию, которая нашла ее мужа в другом городе.

Выяснилось, что он работал трактористом-механиком и жил вместе с женщиной-трансгендером. Суреш признался, что ушел из дома, потому что не был доволен своей жизнью в семье.

Это стало сюрпризом для Джайапрадхи, которая не знала ничего о муже с 2016 года по настоящий момент. Три года назад он вышел из их жилища и не вернулся, оставив жену одну с двумя детьми.

Полиция оказала Сурешу и его супруге психологическую помощь и отправила их домой.

В апреле 2019 года TikTok был удален из магазинов AppStore и Google Play в Индии. Суд обосновал такое решение наличием на площадке порнографии и неприличного контента. Позднее приложение было снова разрешено скачивать.

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