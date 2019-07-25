Выборы на шести избирательных участках на Украине оказались под угрозой

На Украине необходимо провести новые выборы из-за того, что на шести избирательных участках невозможно установить результаты. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

По его словам, с соответствующим требованием выступит штаб его партии. Он считает, что из-за многочисленных нарушений, в том числе угроз в отношении членов комиссий и подкупа избирателей, ЦИК должна признать, что на шести участках результаты выборов являются недействительными. В качестве альтернативы может использоваться формулировка о невозможности установить результаты выборов в связи с многочисленными нарушениями и фактами фальсификации.

В первую очередь Шуфрич обвиняет в нарушениях представителей партии «Оппозиционный блок», которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. В качестве примера он привел ситуацию на 105-м избирательном округе в Луганской области, где членам комиссий угрожали расправой, а члены УИК выдавали бюллетени людям без местной прописки, а также военным. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в округе, на нем с почти восьмипроцентным отрывом победила кандидат от «Оппозиционного блока» Виктория Гриб.

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Ранее стало известно, что на избирательном округе №50 в городе Покровск в Донецкой области произошли столкновения во время подсчета голосов после того, как наблюдатели обнаружили различия в протоколах. Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить ее усложнения, МВД задействовало спецназ. По итогам обработки 100 процентов протоколов в округе на выборах с отрывом в 206 голосов представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин (30,29 процентов) обошел самовыдвиженца Андрея Аксенова (29,97 процентов).

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 99 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 43,17 процента голосов. Также в парламент проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,03 процента), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18 процента), «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко (8,1 процента) и «Голос» лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,82 процента).

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