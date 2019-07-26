Aston Martin обвалился

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin столкнулся с недостатком свободных денег, чтобы соревноваться со своим главным конкурентом — итальянской компанией Ferrari. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика банка Panmure Gordon & Co Санджая Кумар Джа.

Он утверждает, что для конкуренции с Ferrari Aston Martin необходимо привлечь дополнительные 1,25 миллиарда долларов, параллельно сдерживая собственный долг.

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Акции Aston Martin упали примерно на 32 процента за два дня. Это случилось после того, как компания снизила прогноз по показателям оптовых продаж на год вперед. Стоимость фирмы рухнула на 63 процента по сравнению с октябрем 2018 года, когда она вышла на биржу.

По словам аналитика, наибольшую тревогу вызывает то, что руководство Aston Martin снижает капитальные расходы. Еще в июне Санджай Джа высказывал мнение, что средства от первой публичной продажи акций в прошлом году пошли на выплаты инвесторам, а не на развитие бизнеса.

Сокращение капитальных расходов может привести к тому, что компании придется свернуть семилетний план под названием Second Century, представленный в 2015 году, считает аналитик. В соответствии с ним Aston Martin собиралась полностью заменить модельный ряд и выпустить семь новых автомобилей к 2022 году.

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