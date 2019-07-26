Назван способ борьбы с опаснейшим раком

Ученые Института Солка в США выяснили, что препараты, нацеленные на белок CREB, который регулирует активность специфичных генов, предотвращает рост опухоли, что позволяет бороться с трудноизлечимыми типами рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

CREB является фактором транскрипции, который связывается с определёнными последовательностями ДНК, называемые CRE. CRE, в свою очередь, активируют или выключают ген, управляя, таким образом, синтезом белков. Хотя известно, что CREB участвует в развитии раковых опухолей, до недавнего времени не было понятно, как он связан со злокачественными заболеваниями.

Ученые выяснили, что CREB и его транскрипиционный коактиватор CRTC2 наблюдаются в тканях немелкоклеточного рака легких. Обычно противоопухолевый ген LKB1 блокирует CREB, однако у пациентов со злокачественным новообразованием этот ген не работает из-за мутации. CRTC2 способствует активации других вызывающих рак генов, в том числе ID1.

Исследователи также определили препараты, которые помогут подавить CREB. Некоторые из этих лекарств уже применяются в борьбе с диабетом.

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