Японская ракета на сакэ рухнула в море

Японская компания Interstellar Technologies провела четвертый пуск ракеты собственной разработки MOMO-4. После успешного старта она рухнула в море, пишет РИА Новости.

Бортовой компьютер ракеты зафиксировал неисправность и отключил двигатели. MOMO-4 должна была достичь открытого космоса и с помощью специальной установки запустить бумажный самолетик. Весь процесс должен был контролироваться с помощью камеры. Также специалисты в качестве эксперимента подмешали в ракетное топливо сакэ из префектуры Вакаяма, а на борту были бургер и кофейные бобы элитного сорта «Панама гейша».

Это уже четвертый пуск Interstellar Technologies, из которых успешным был лишь один. Так, в первый раз ракета упала на 66-й секунде с высоты около 20 километров после потери связи, а во второй раз она упала и взорвалась спустя четыре секунды после старта. Третий пуск, состоявшийся в мае 2019 года, оказался успешным — ракета MOMO-3 достигла высоты в 110 километров и через 10 минут упала в Тихий океан.

Длина ракеты MOMO составляет всего 10 метров, а диаметр — 50 сантиметров. Весит она около тонны. Ее стоимость составляет всего 50 миллионов иен (около 440 тысяч долларов). Разработчики надеются после 2020 года наладить их коммерческое производство для вывода на орбиту сверхмалых спутников.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!