Самолет украинских президентов показали изнутри

Телеканал «1+1» показал внутреннее устройство самолета Ил-62, на котором передвигались президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Сюжет программы «ТСН» от 30 июля доступен на YouTube.

Самолет был рассчитан на длительные перелеты, поэтому прямо перед входом расположено помещение, в котором хранили огромное количество продуктов. Салон президентского лайнера разделен на две части: одна из них предназначена для главы государства, другая — для министров и представителей СМИ.

Министерский салон оборудован просторными сидениями и напоминает бизнес-класс современных гражданских самолетов. В президентской части лайнера находится рабочий кабинет, душевая кабина, спальня с двумя кроватями и туалет. Также в салоне есть бар с алкогольными напитками и телевизор с видеомагнитофоном. Журналист «1+1» обнаружил на полке под телевизором кассеты с советскими фильмами «Бриллиантовая рука» и «Не может быть!».

Президентский Ил-62 не используется более десяти лет, отмечает телеканал. Его хотят передать в государственный музей авиации, однако из-за технических проблем самолет не может добраться до него своим ходом.

Ил-62МК построен в 1981 году. До 1992 года самолет входил в 235-й отдельный правительственный авиаотряд и доставлял экипажи советских подводных лодок. После распада СССР вошел в состав ВВС Украины. В 1994 году Ил-62МК был передан правительственной компании «Украина» для обслуживания первых лиц государства. Во время правления президента Виктора Януковича лайнер перестали использовать из-за нерентабельности. С тех пор высшее украинское руководство перемещается на Airbus А319.

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