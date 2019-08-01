В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фестиваль должен был пройти с 16 по 18 августа недалеко от Балтимора. 30 июля стало известно, что от выступления отказались певица Майли Сайрус, группы The Raconteurs и The Lumineers, а также выступавшие на первом «Вудстоке» Santana, Джон Себастьян и Кантри Джо МакДональд.

Один из соучредителей фестиваля Майкл Лэнг выразил сожаление из-за того, что «Вудсток» не состоится. Он рассказал, что в этом году на фестиваль должны были приехать замечательные музыканты, однако этому помешал ряд непредвиденных обстоятельств. Причиной отмены мероприятия могли стать разногласия между местными властями и организаторами фестиваля.

Первый фестиваль «Вудсток» прошел в августе 1969 года. В нем приняли участие около 500 тысяч человек. Тогда на фестивале выступили Джими Хендрикс, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Джо Кокер и другие знаменитые музыканты.

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