«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь

Внучка бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди, который приходился младшим братом 35-му президенту США Джону Кеннеди, Сирша Кеннеди Хилл умерла в результате передозировки наркотиков. Об этом сообщает The New York Times.

Известно, что 22-летняя девушка скончалась в семейном особняке в штате Массачусетс. Ранее девушка страдала от депрессии. «Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши», — заявили родственники погибшей. Сообщается, что полиция начала свое расследование случившегося.

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«Проклятие клана Кеннеди» заключается в большом числе погибших в семье неестественной смертью. Самым загадочным считается убийство президента Джона Кеннеди, который руководил США чуть более двух лет. Он был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Его брат — сенатор и генпрокурор Роберт, баллотировавшийся на пост президента, был убит в 1968 году.

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