В Подмосковье создадут «сырную карту» России

Более 300 фермеров и сыроваров привезут порядка 100 тонн сыра на всероссийский фестиваль «Сыр Пир Мир», который пройдет с 9 по 11 августа в городском округе Истра, сообщает РИАМО.

В рамках мероприятия будет создана самая большая сырная карта России, сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«На этой карте будут выложены все сыры всех производителей, которые приедут на фестиваль», — рассказала она.

По ее словам, каждый гость сможет продегустировать сыр с этой карты. На фестивале, по ее словам, также будут представлены колбасы, хлеб, молочная продукция, мед, квас и множество других продуктов.

В декабре прошлого года была создана так называемая сырная карта Подмосковья: на специальном сайте размещена интерактивная карта с обозначением 11 действующих в области сыроварен.

В Подмосковье продолжается создание сырного кластера. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно отмечал перспективность это проекта. Кроме того, по распоряжению Воробьева власти активно поддерживают частные сыроварни.