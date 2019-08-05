Сон таксистов поставят на контроль

«Яндекс.Такси» собирается внедрять систему мониторинга усталости водителей совместно с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система», которая является разработчиком систем компьютерного зрения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

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Данная система будет оценивать состояние водителя с помощью инфракрасной камеры, закрепленной на лобовом стекле. Камера отслеживает состояние таксиста по 68 точкам на лице и определяет уровень его усталости, оценивая частоту и длительность моргания, зевание и наклоны головы.

Если камера фиксирует усталость водителя, он может получить предупреждающий сигнал, либо его доступ к заказам будет ограничен. Система сможет работать без подключения к интернету. В «Яндекс.Такси» не исключают, что в перспективе такая инфракрасная камера могла бы пойти на продажу и использоваться дальнобойщикам или людьми, совершающим длительные поездки.

Систему протестируют на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси», а также на такси, которые заказывают через приложение Uber. Сервисы объединились в России и СНГ в феврале 2018 года. Стоимость разработки не раскрывает, но ранее в «Яндекс.Такси» заявляли, что в ближайшие три года собираются инвестировать в технологии безопасности такси четыре миллиарда рублей.

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